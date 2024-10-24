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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1990 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1990 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1990 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1990
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1990 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 930 проданному на аукционе Монеты и Медали за 123000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1990 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 2 копейки 1990 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
1324 $
Цена в валюте аукциона 123000 RUB
Россия 2 копейки 1990 на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1990 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Россия 2 копейки 1990 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1990 на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1990 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1990 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1990 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1990 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1990 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1990 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1990 на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1990 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 2 копейки 1990 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1990 на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1990 на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1990 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1990 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 2 копейки 1990 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1990 на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1990 на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1990 на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1990 на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1990 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 2 копейки 1990 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1990 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Где купить?
Россия 2 копейки 1990 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS63
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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