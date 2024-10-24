Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1990 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1990 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 930 проданному на аукционе Монеты и Медали за 123000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
1324 $
Цена в валюте аукциона 123000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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