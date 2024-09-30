Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1990 года М (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1990
- Монетный двор Москва
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1990 года со знаком М. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1023 проданному на аукционе Редкие Монеты за 48000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
494 $
Цена в валюте аукциона 41200 RUB
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 4 апреля 2021
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 января 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 июля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 мая 2020
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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