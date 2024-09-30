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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1990 года М (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1990 года М - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1990 года М - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1990
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1990 года со знаком М. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1023 проданному на аукционе Редкие Монеты за 48000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS65
Цена
518 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
494 $
Цена в валюте аукциона 41200 RUB
Россия 10 копеек 1990 М на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1990 М на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Александр - December 16, 2021
Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Александр - December 16, 2021
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1990 М на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Русское Наследие - April 4, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 4 апреля 2021
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Александр - February 11, 2021
Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Александр - February 11, 2021
Продавец Александр
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Имперская монета - January 27, 2021
Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Имперская монета - January 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1990 М на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Александр - July 16, 2020
Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Александр - July 16, 2020
Продавец Александр
Дата 16 июля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Александр - May 7, 2020
Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Александр - May 7, 2020
Продавец Александр
Дата 7 мая 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Александр - March 26, 2020
Россия 10 копеек 1990 М на аукционе Александр - March 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 марта 2020
Сохранность MS60
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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