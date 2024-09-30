10 копеек 1990 года М (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1990 года со знаком М. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1023 проданному на аукционе Редкие Монеты за 48000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

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