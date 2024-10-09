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15 копеек 1973 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1973 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1973 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1973
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1973 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2964 проданному на аукционе Coins.ee за 290 EUR. Торги состоялись 30 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 15 копеек 1973 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 8277 RUB
Россия 15 копеек 1973 на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1973 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1973 на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 15 копеек 1973 на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1973 на аукционе Александр - August 3, 2023
Россия 15 копеек 1973 на аукционе Александр - August 3, 2023
Продавец Александр
Дата 3 августа 2023
Сохранность MS67
Цена
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Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1973 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
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Россия 15 копеек 1973 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1973 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1973 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Россия 15 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1973 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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