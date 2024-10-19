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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1977 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1977 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1977 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1977
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1977 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Русское Наследие за 7000 RUB. Торги состоялись 25 августа 2024.

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Россия 15 копеек 1977 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1977 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1977 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 15 копеек 1977 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 15 копеек 1977 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1977 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1977 на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1977 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1977 на аукционе MUNZE - December 17, 2020
Продавец MUNZE
Дата 17 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 280 RUB
Россия 15 копеек 1977 на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1977 на аукционе Russiancoin - June 11, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1977 на аукционе Russiancoin - December 26, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 26 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1977 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1977 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1977 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1977 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 15 копеек 1977 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1977 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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