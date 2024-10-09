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15 копеек 1934 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1934 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1934 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1934
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1934 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1600 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

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Россия 15 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 14600 RUB
Россия 15 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Россия 15 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 15 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1934 на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 15 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1934 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1934 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 15 копеек 1934 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 15 копеек 1934 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 15 копеек 1934 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия 15 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 15 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1934 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 15 копеек 1934 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 15 копеек 1934 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1934 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1934 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 15 копеек 1934 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 15 копеек 1934 на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
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Россия 15 копеек 1934 на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1934 на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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