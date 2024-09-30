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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1934 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1934
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
15 копеек 1934
Средняя цена 55 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
10 копеек 1934
Средняя цена 75 $
Продажи
1 79
Аверс
Реверс
5 копеек 1934
Средняя цена 150 $
Продажи
0 112
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