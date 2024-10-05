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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1934 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1934 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1934 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Денга1700

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1934
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1934 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Монеты и Медали за 62300 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1934 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1934 на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1934 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Александр - September 26, 2021
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Александр - September 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 сентября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1934 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 2 копейки 1934 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 2 копейки 1934 на аукционе AURORA - December 19, 2019
Продавец AURORA
Дата 19 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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