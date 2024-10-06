Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1934 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 копейка
- Год 1934
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1934 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе Александр за 49000 RUB. Торги состоялись 5 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (9)
- Coins.ee (2)
- Katz (5)
- Numisbalt (3)
- Rare Coins (4)
- Russiancoin (5)
- Александр (16)
- Восточно-европейский (1)
- Денга1700 (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (10)
- Монеты и Медали (18)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS66 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск