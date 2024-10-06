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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1934 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1934 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1934 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1934
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1934 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе Александр за 49000 RUB. Торги состоялись 5 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Александр - September 5, 2024
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Александр - September 5, 2024
Продавец Александр
Дата 5 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1934 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1934 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1934 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS66 RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 1 копейка 1934 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS65
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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