Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1934 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 1,8 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1934
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1934 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе MS67 за 36000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
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Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
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Дата 19 января 2024
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 RNGA
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Продавец Александр
Дата 31 августа 2023
Сохранность MS63
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Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 16 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
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Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 20 января 2023
Сохранность AU
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Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 23 сентября 2022
Сохранность MS61 ННР
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Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF35
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