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10 копеек 1934 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1934 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1934 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1934
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1934 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе MS67 за 36000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 2755 RUB
Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3210 RUB
Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1934 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1934 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 10 копеек 1934 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1934 на аукционе Александр - August 31, 2023
Продавец Александр
Дата 31 августа 2023
Сохранность MS63
Цена
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Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1934 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Россия 10 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1934 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 10 копеек 1934 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 копеек 1934 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 10 копеек 1934 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность MS63
Цена
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Где купить?
Россия 10 копеек 1934 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 10 копеек 1934 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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