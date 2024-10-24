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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1934 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1934 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1934 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1934
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1934 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе MS67 за 55000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1934 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1934 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1934 на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1934 на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1934 на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1934 на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1934 на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1934 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
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Где купить?
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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