Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1934 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1934
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1934 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе MS67 за 55000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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