Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1934 года. Без надписи "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Без надписи "СССР"
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1934
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1934 года. Без надписи "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1383 проданному на аукционе Редкие Монеты за 68000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность XF
Цена
790 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Продавец Александр
Дата 20 октября 2022
Сохранность XF40
Цена
980 $
Цена в валюте аукциона 59784 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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