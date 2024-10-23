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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1934 года. Без надписи "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Без надписи "СССР"

Аверс монеты - 3 копейки 1934 года Без надписи "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1934 года Без надписи "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1934
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1934 года. Без надписи "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1383 проданному на аукционе Редкие Монеты за 68000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (4)
  • Александр (2)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (2)
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность XF
Цена
790 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Александр - October 20, 2022
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Александр - October 20, 2022
Продавец Александр
Дата 20 октября 2022
Сохранность XF40
Цена
980 $
Цена в валюте аукциона 59784 RUB
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Александр - July 7, 2022
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Александр - July 7, 2022
Продавец Александр
Дата 7 июля 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1934 на аукционе Имперская монета - January 26, 2022
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Имперская монета - January 26, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 3 копейки 1934 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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