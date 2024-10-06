Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1934 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (111)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1934 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе MS67 за 1350000 RUB. Торги состоялись 12 сентября 2019.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
1435 $
Цена в валюте аукциона 122000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 июля 2022
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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