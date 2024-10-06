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5 копеек 1934 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1934 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1934 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1934
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (111)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1934 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе MS67 за 1350000 RUB. Торги состоялись 12 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 5 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 5 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
1435 $
Цена в валюте аукциона 122000 RUB
Россия 5 копеек 1934 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 5 копеек 1934 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1934 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1934 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1934 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1934 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1934 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1934 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1934 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1934 на аукционе Александр - May 11, 2023
Россия 5 копеек 1934 на аукционе Александр - May 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1934 на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1934 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 5 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1934 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1934 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1934 на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1934 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 5 копеек 1934 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
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Россия 5 копеек 1934 на аукционе Александр - July 7, 2022
Россия 5 копеек 1934 на аукционе Александр - July 7, 2022
Продавец Александр
Дата 7 июля 2022
Сохранность MS60
Цена
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Россия 5 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 5 копеек 1934 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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