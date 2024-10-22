Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1924 года "Тип 1924-1931" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1924
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1924 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1875 проданному на аукционе H.D. Rauch за 3400 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 11800 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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