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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1924 года "Тип 1924-1931" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1924 года "Тип 1924-1931" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1924 года "Тип 1924-1931" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1924
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1924 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1875 проданному на аукционе H.D. Rauch за 3400 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 11800 RUB
Россия 15 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 15 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1924 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1924 на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1924 на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1924 на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1924 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1924 на аукционе Chaponnière - November 13, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1924 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1924 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 15 копеек 1924 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность F15
Цена
Россия 15 копеек 1924 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1924 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1924 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 15 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 15 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1924 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 15 копеек 1924 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1924 на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1924 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1924 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 15 копеек 1924 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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