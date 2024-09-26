Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1985 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1985
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1985 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе AURORA за 27000 RUB. Торги состоялись 19 мая 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 4500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность SP64 PCGS
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1985 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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