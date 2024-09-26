Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1955 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1955
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1955 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1006 проданному на аукционе Монеты и Медали за 38000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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