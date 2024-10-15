Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1968 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1968
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1968 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3663 проданному на аукционе Coins.ee за 83 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 2700 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?
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