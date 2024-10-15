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15 копеек 1968 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1968 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1968 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1968
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1968 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3663 проданному на аукционе Coins.ee за 83 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2022.

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Россия 15 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 15 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1968 на аукционе Александр - September 5, 2024
Россия 15 копеек 1968 на аукционе Александр - September 5, 2024
Продавец Александр
Дата 5 сентября 2024
Сохранность MS64
Цена
Россия 15 копеек 1968 на аукционе Александр - July 11, 2024
Россия 15 копеек 1968 на аукционе Александр - July 11, 2024
Продавец Александр
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS64
Цена
Россия 15 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 2700 RUB
Россия 15 копеек 1968 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS66
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Россия 15 копеек 1968 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 15 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Россия 15 копеек 1968 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1968 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1968 на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1968 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1968 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
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Россия 15 копеек 1968 на аукционе Russiancoin - March 16, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 15 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC PL
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Россия 15 копеек 1968 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1968 на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1968 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1968 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 15 копеек 1968 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность MS65
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Россия 15 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 15 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 15 копеек 1968 на аукционе Александр - June 9, 2022
Россия 15 копеек 1968 на аукционе Александр - June 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS65
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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