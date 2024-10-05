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15 копеек 1945 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1945 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1945 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1945
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1945 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 981 проданному на аукционе Монеты и Медали за 40000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2024.

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Россия 15 копеек 1945 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1945 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
471 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 15 копеек 1945 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 15 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1945 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1945 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1945 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1945 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
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Дата 3 марта 2024
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Россия 15 копеек 1945 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия 15 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
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Дата 8 декабря 2023
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Россия 15 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1945 на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 15 копеек 1945 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 15 копеек 1945 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 RNGA
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Россия 15 копеек 1945 на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Россия 15 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Россия 15 копеек 1945 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 15 копеек 1945 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1945 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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