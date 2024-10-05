Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1945 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1945
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1945 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 981 проданному на аукционе Монеты и Медали за 40000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
471 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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