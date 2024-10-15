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15 копеек 1974 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1974 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1974 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1974
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1974 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 537 проданному на аукционе Монеты и Медали за 48767 RUB. Торги состоялись 22 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 15 копеек 1974 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Россия 15 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Россия 15 копеек 1974 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1974 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1974 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1974 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1974 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1974 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 15 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1974 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1974 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1974 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1974 на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 15 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1974 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 15 копеек 1974 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1974 на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1974 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1974 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 15 копеек 1974 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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