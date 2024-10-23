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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1936 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1936 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1936 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1936
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1936 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе MS67 за 20000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1936 на аукционе Александр - August 8, 2024
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Александр - August 8, 2024
Продавец Александр
Дата 8 августа 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1936 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1936 на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1936 на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 15 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1936 на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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