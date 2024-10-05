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15 копеек 1965 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1965 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1965 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1965
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1965 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 5629 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 121 EUR. Торги состоялись 29 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 15 копеек 1965 на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1965 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD
Россия 15 копеек 1965 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1965 на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Россия 15 копеек 1965 на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1965 на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 15 копеек 1965 на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1965 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL67 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1965 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1965 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL67 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1965 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 15 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1965 на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность PL65 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 15 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Россия 15 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 15 копеек 1965 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1965 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 15 копеек 1965 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1965 на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1965 на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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