Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1965 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1965
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1965 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 5629 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 121 EUR. Торги состоялись 29 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL67 PCGS
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
******
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL67 PCGS
Цена
******
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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