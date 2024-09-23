Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1986 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1986
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1986 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе MS67 за 8500 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Где продать?
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