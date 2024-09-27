Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1951 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1951
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1951 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 713 проданному на аукционе Монеты и Медали за 20000 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 6900 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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