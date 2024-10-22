Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1975 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1975
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1975 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 21000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность PL64 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 23 сентября 2020
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 марта 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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