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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1975 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1975 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1975 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1975
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1975 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 21000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 15 копеек 1975 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Россия 15 копеек 1975 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Россия 15 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1975 на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность PL65 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1975 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1975 на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 15 копеек 1975 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1975 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность PL64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1975 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1975 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 15 копеек 1975 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1975 на аукционе AURORA - September 23, 2021
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1975 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1975 на аукционе Имперская монета - September 23, 2020
Россия 15 копеек 1975 на аукционе Имперская монета - September 23, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 23 сентября 2020
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1975 на аукционе Александр - August 27, 2020
Россия 15 копеек 1975 на аукционе Александр - August 27, 2020
Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 15 копеек 1975 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 15 копеек 1975 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1975 на аукционе Александр - March 26, 2020
Россия 15 копеек 1975 на аукционе Александр - March 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 марта 2020
Сохранность MS62
Цена
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Россия 15 копеек 1975 на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1975 на аукционе Имперская монета - November 27, 2019
Россия 15 копеек 1975 на аукционе Имперская монета - November 27, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 27 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1975 на аукционе MS67 - October 31, 2019
Продавец MS67
Дата 31 октября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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