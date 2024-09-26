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15 копеек 1950 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1950 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1950 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1950
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1950 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе Редкие Монеты за 440 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

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Россия 15 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1911 RUB
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1950 на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1950 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1950 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1950 на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1950 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1950 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1950 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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