Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1939 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1939
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1939 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 963 проданному на аукционе Монеты и Медали за 48000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
565 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Где продать?
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