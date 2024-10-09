15 копеек 1939 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1939 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 963 проданному на аукционе Монеты и Медали за 48000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2024.

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