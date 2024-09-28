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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1976 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1976 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1976 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1976
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1976 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе MS67 за 2000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
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Россия 15 копеек 1976 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1976 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 558 RUB
Россия 15 копеек 1976 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 15 копеек 1976 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1976 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 15 копеек 1976 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1976 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Россия 15 копеек 1976 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 15 копеек 1976 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1976 на аукционе Александр - November 28, 2014
Россия 15 копеек 1976 на аукционе Александр - November 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 ноября 2014
Сохранность XF40
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1976 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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