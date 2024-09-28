Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1976 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1976
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1976 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе MS67 за 2000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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