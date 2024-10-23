Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1952 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1952
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1952 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе MS67 за 10000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 7 июня 2024
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Дата 10 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 16 июня 2023
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Дата 16 июня 2023
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Дата 24 марта 2023
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Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
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Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
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