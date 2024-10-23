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15 копеек 1952 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1952 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1952 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1952
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1952 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе MS67 за 10000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Россия 15 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Россия 15 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1952 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1952 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1952 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1952 на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1952 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1952 на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1952 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Россия 15 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1952 на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1952 на аукционе MUNZE - July 28, 2022
Продавец MUNZE
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1952 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1952 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия 15 копеек 1952 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1952 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1952 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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