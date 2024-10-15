Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1981 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1981 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе AURORA за 1900 RUB. Торги состоялись 30 июля 2019.
Сохранность
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1981 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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