Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1981 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1981 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1981 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1981
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1981 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе AURORA за 1900 RUB. Торги состоялись 30 июля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • MS67 (1)
  • Numisbalt (1)
  • Russiancoin (2)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (2)
Россия 15 копеек 1981 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1981 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 15 копеек 1981 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1981 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1981 на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность PL67 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1981 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Россия 15 копеек 1981 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1981 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1981 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 15 копеек 1981 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1981 на аукционе Russiancoin - October 26, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1981 на аукционе Russiancoin - August 3, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1981 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1981 года Все российские монеты российские нейзильберовые монеты российские монеты номиналом 15 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
San Martino
Аукцион 15 окт. 2024
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 5 окт. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск