Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1991 года Л (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1991 года со знаком Л. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1454 проданному на аукционе Монеты и Медали за 34500 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 24100 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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