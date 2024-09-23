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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1991 года Л (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1991 года Л - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1991 года Л - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1991 года со знаком Л. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1454 проданному на аукционе Монеты и Медали за 34500 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность
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Россия 15 копеек 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 24100 RUB
Россия 15 копеек 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 15 копеек 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия 15 копеек 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 15 копеек 1991 Л на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1991 Л на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1991 Л на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1991 Л на аукционе Имперская монета - September 25, 2019
Россия 15 копеек 1991 Л на аукционе Имперская монета - September 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1991 Л на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 15 копеек 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1991 Л на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1991 Л на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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