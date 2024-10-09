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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1971 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1971 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1971 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1971
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1971 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 843 проданному на аукционе Монеты и Медали за 22000 RUB. Торги состоялись 21 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1971 на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1971 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 15 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 15 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 22200 RUB
Россия 15 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1971 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1971 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1971 на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 15 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Россия 15 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1971 на аукционе Александр - May 12, 2022
Россия 15 копеек 1971 на аукционе Александр - May 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1971 на аукционе Pegasus Auctions - March 27, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность PL66 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1971 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 15 копеек 1971 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1971 на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Россия 15 копеек 1971 на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 15 копеек 1971 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1971 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1971 на аукционе Имперская монета - April 28, 2021
Россия 15 копеек 1971 на аукционе Имперская монета - April 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1971 на аукционе Russiancoin - February 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1971 на аукционе Александр - February 11, 2021
Россия 15 копеек 1971 на аукционе Александр - February 11, 2021
Продавец Александр
Дата 11 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 15 копеек 1971 на аукционе Александр - October 1, 2020
Россия 15 копеек 1971 на аукционе Александр - October 1, 2020
Продавец Александр
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 15 копеек 1971 на аукционе Александр - August 27, 2020
Россия 15 копеек 1971 на аукционе Александр - August 27, 2020
Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 15 копеек 1971 на аукционе Russiancoin - June 25, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 25 июня 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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