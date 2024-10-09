Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1971 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1971
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1971 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 843 проданному на аукционе Монеты и Медали за 22000 RUB. Торги состоялись 21 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 22200 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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