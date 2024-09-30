Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1984 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1984 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе MS67 за 1700 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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