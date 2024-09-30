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15 копеек 1984 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1984 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1984 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1984
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1984 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе MS67 за 1700 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MS67 (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 15 копеек 1984 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 15 копеек 1984 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1984 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1984 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Россия 15 копеек 1984 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 15 копеек 1984 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1984 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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