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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1991 года М (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1991 года М - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1991 года М - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1991
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1991 года со знаком М. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1456 проданному на аукционе Монеты и Медали за 63000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1991 М на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Россия 15 копеек 1991 М на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Россия 15 копеек 1991 М на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1991 М на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1991 М на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1991 М на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1991 М на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 15 копеек 1991 М на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1991 М на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1991 М на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1991 М на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 15 копеек 1991 М на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1991 М на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1991 М на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1991 М на аукционе Империя - June 2, 2012
Продавец Империя
Дата 2 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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