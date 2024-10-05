Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1991 года М (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1991 года со знаком М. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1456 проданному на аукционе Монеты и Медали за 63000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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