15 копеек 1991 года М (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1991 года со знаком М. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1456 проданному на аукционе Монеты и Медали за 63000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

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