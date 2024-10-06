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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1979 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1979 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1979 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1979
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1979 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2086 проданному на аукционе Numisbalt за 54 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.

Сохранность
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Россия 15 копеек 1979 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1979 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1979 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1979 на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1979 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1979 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL67 NGC
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Россия 15 копеек 1979 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1979 на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Россия 15 копеек 1979 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1979 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 15 копеек 1979 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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