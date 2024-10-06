Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1979 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1979 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2086 проданному на аукционе Numisbalt за 54 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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