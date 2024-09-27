Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1961 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1961 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе Монеты и Медали за 29650 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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