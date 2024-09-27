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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1961 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1961 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1961 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1961
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1961 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе Монеты и Медали за 29650 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.

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Россия 15 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 6300 RUB
Россия 15 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Россия 15 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 15 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 15 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1961 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1961 на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1961 на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1961 на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1961 на аукционе Имперская монета - March 9, 2022
Россия 15 копеек 1961 на аукционе Имперская монета - March 9, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - October 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1961 на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1961 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1961 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1961 на аукционе Heritage - June 27, 2019
Россия 15 копеек 1961 на аукционе Heritage - June 27, 2019
Продавец Heritage
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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