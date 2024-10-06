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5 копеек 1967 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1967 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1967 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1967
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1967 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1267 проданному на аукционе Katz Auction за 42 EUR. Торги состоялись 13 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 5 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 5 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1967 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1967 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 5 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 5 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1967 на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Россия 5 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1967 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1967 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1967 на аукционе Katz - May 14, 2023
Продавец Katz
Дата 14 мая 2023
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1967 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 5 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 5 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1967 на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1967 на аукционе Имперская монета - September 21, 2022
Россия 5 копеек 1967 на аукционе Имперская монета - September 21, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 5 копеек 1967 на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1967 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1967 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1967 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1967 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1967 на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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