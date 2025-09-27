flag
50 копеек 1967 года "50 лет Советской власти" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1967 года "50 лет Советской власти" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 50 копеек 1967 года "50 лет Советской власти" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес6,45 гр
  • Диаметр25 мм
  • Гуртузорный
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал50 копеек
  • Год1967
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:6 USD
График аукционных продаж 50 копеек 1967 года "50 лет Советской власти" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1967 года "50 лет Советской власти". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1821 проданному на аукционе Numisbalt за 54 EUR. Торги состоялись 11 июня 2022.

Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 24 апреля 2025
ПродавецRussiancoin
Дата24 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 3 апреля 2025
ПродавецRussiancoin
Дата3 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 6 марта 2025
ПродавецRussiancoin
Дата6 марта 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 20 февраля 2025
ПродавецRussiancoin
Дата20 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 5 сентября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата5 сентября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 25 июля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата25 июля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 13 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата13 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 25 января 2024
ПродавецRussiancoin
Дата25 января 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 26 октября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата26 октября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 20 июля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата20 июля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Katz - 14 мая 2023
ПродавецKatz
Дата14 мая 2023
СохранностьUNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 30 марта 2023
ПродавецRussiancoin
Дата30 марта 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 9 февраля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 февраля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 29 сентября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата29 сентября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 4 августа 2022
ПродавецRussiancoin
Дата4 августа 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Numisbalt - 12 июня 2022
ПродавецNumisbalt
Дата12 июня 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Где купить?
Россия 50 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Coins NB - 27 сентября 2025
ПродавецCoins NB
Дата27 сентября 2025
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 50 копеек 1967 года "50 лет Советской власти"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 50 копеек 1967 года "50 лет Советской власти" составляет 6 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 копеек 1967 года "50 лет Советской власти"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 50 копеек 1967 года "50 лет Советской власти" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 копеек 1967 года "50 лет Советской власти"?

Для продажи 50 копеек 1967 года "50 лет Советской власти" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

