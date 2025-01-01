flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

Памятные медно-никелевые монеты 50 копеек РСФСР и СССР - Россия

type-coin
type-coin

50 копеек 1967

50 лет Советской власти
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1967139
