flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

15 копеек 1967 года "50 лет Советской власти" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1967 года "50 лет Советской власти" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 15 копеек 1967 года "50 лет Советской власти" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес3,4 гр
  • Диаметр19,6 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал15 копеек
  • Год1967
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:20 USD
График аукционных продаж 15 копеек 1967 года "50 лет Советской власти" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1967 года "50 лет Советской власти". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1895 проданному на аукционе Numisbalt за 26 EUR. Торги состоялись 13 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 15 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 31 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата31 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 5 сентября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата5 сентября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 25 июля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата25 июля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 13 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата13 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 9 февраля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 февраля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Numisbalt - 6 ноября 2022
ПродавецNumisbalt
Дата6 ноября 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 15 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 9 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата9 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Numisbalt - 13 февраля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата13 февраля 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 2 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата2 сентября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Numisbalt - 9 мая 2021
ПродавецNumisbalt
Дата9 мая 2021
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Numisbalt - 14 марта 2021
ПродавецNumisbalt
Дата14 марта 2021
СохранностьMS65 PCGS
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Россия 15 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Numisbalt - 4 февраля 2021
ПродавецNumisbalt
Дата4 февраля 2021
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 15 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 14 января 2021
ПродавецRussiancoin
Дата14 января 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Numisbalt - 9 июля 2020
ПродавецNumisbalt
Дата9 июля 2020
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 15 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 25 июня 2020
ПродавецRussiancoin
Дата25 июня 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 17 октября 2019
ПродавецRussiancoin
Дата17 октября 2019
СохранностьUNC
Цена
Россия 15 копеек 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 17 октября 2019
ПродавецRussiancoin
Дата17 октября 2019
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 15 копеек 1967 года "50 лет Советской власти"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 15 копеек 1967 года "50 лет Советской власти" составляет 20 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 15 копеек 1967 года "50 лет Советской власти"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 15 копеек 1967 года "50 лет Советской власти" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 15 копеек 1967 года "50 лет Советской власти"?

Для продажи 15 копеек 1967 года "50 лет Советской власти" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет РоссииКаталог монет РСФСР и СССРМонеты России 1967 годаВсе российские монетыроссийские медно-никелевые монетыроссийские монеты номиналом 15 копеекНумизматические аукционы