Каталог
Аукционы
Тарифы
Грейдинг NGC
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
Россия
Период:
1699-1991
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
Главная
Каталог
Цена монет России
РСФСР и СССР
15 копеек
Памятные медно-никелевые монеты 15 копеек РСФСР и СССР - Россия
15 копеек 1967
50 лет Советской власти
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1967
0
29
Популярные разделы
Каталог монет мира
Каталог монет России
Каталог монет РСФСР и СССР
Все российские монеты
российские монеты номиналом 15 копеек
Нумизматические аукционы