Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1967 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 4,4 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 50 копеек
- Год 1967
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1967 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 988 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 RUB. Торги состоялись 11 февраля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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