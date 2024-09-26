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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1967 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1967 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1967 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1967
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1967 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 988 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 RUB. Торги состоялись 11 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1967 на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия 50 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 50 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 50 копеек 1967 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
******
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Россия 50 копеек 1967 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
******
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Россия 50 копеек 1967 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность PL64 NGC
Цена
Россия 50 копеек 1967 на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность PL64 NGC
Цена
Россия 50 копеек 1967 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 50 копеек 1967 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 50 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1967 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 50 копеек 1967 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 50 копеек 1967 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 50 копеек 1967 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 копеек 1967 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 50 копеек 1967 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1967 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
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Россия 50 копеек 1967 на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 копеек 1967 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Россия 50 копеек 1967 на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Россия 50 копеек 1967 на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Продавец Coins and Medals
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
К аукциону
Россия 50 копеек 1967 на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Россия 50 копеек 1967 на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Продавец Coins and Medals
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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