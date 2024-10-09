Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1967 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1967 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2138 проданному на аукционе Coins.ee за 200 EUR. Торги состоялись 1 июня 2024.
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Где продать?
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