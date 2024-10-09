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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1967 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1967 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1967 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1967
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1967 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2138 проданному на аукционе Coins.ee за 200 EUR. Торги состоялись 1 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1967 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1967 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1967 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1967 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия 1 копейка 1967 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1967 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия 1 копейка 1967 на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1967 на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1967 на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1967 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1967 на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1967 на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1967 на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1967 на аукционе Russiancoin - March 5, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 5 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1967 на аукционе Имперская монета - September 25, 2019
Россия 1 копейка 1967 на аукционе Имперская монета - September 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1967 на аукционе Russiancoin - September 5, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1967 на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1967 на аукционе Имперская монета - July 31, 2019
Россия 1 копейка 1967 на аукционе Имперская монета - July 31, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 31 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1967 на аукционе Имперская монета - June 26, 2019
Россия 1 копейка 1967 на аукционе Имперская монета - June 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1967 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность XF45 PCGS
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Россия 1 копейка 1967 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1967 на аукционе Russiancoin - March 20, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 20 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1967 на аукционе Russiancoin - December 20, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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