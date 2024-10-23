Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1967 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1967 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе COINSTORE за 32 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 3 копейки 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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