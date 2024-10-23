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3 копейки 1967 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1967 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1967 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1967
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1967 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе COINSTORE за 32 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1967 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1967 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Россия 3 копейки 1967 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 3 копейки 1967 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Россия 3 копейки 1967 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1967 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 3 копейки 1967 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1967 на аукционе AURORA - November 28, 2019
Продавец AURORA
Дата 28 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1967 на аукционе Имперская монета - July 31, 2019
Россия 3 копейки 1967 на аукционе Имперская монета - July 31, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 31 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1967 на аукционе Имперская монета - June 26, 2019
Россия 3 копейки 1967 на аукционе Имперская монета - June 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1967 на аукционе Имперская монета - May 29, 2019
Россия 3 копейки 1967 на аукционе Имперская монета - May 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1967 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
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Россия 3 копейки 1967 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
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Россия 3 копейки 1967 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 3 копейки 1967 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1967 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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