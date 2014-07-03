flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1985 года "Фридрих Энгельс" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1985 года "Фридрих Энгельс" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1985 года "Фридрих Энгельс" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1985
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
Средняя цена (PROOF):190 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1985 года "Фридрих Энгельс" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1985 года "Фридрих Энгельс". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 4295 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1985 года "Фридрих Энгельс"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1985 года "Фридрих Энгельс" составляет 190 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1985 года "Фридрих Энгельс"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1985 года "Фридрих Энгельс" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1985 года "Фридрих Энгельс"?

Для продажи 1 рубль 1985 года "Фридрих Энгельс" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

