flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1991 года "Сергей Прокофьев". Ошибка даты - 1952 (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Ошибка даты - 1952

no imageno image

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1991
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
Цены на аукционах (0)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать монету 1 рубль 1991 года "Сергей Прокофьев". Ошибка даты - 1952?

Для продажи 1 рубль 1991 года "Сергей Прокофьев" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет РоссииКаталог монет РСФСР и СССРМонеты России 1991 годаВсе российские монетыроссийские медно-никелевые монетыроссийские монеты номиналом 1 рубльНумизматические аукционы