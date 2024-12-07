flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1985 года "40 лет Победы" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1985 года "40 лет Победы" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1985 года "40 лет Победы" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1985
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:15 USD
Средняя цена (PROOF):25 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1985 года "40 лет Победы" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1985 года "40 лет Победы". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе COINSTORE за 80 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе Numismatica Italia - 11 июля 2025
ПродавецNumismatica Italia
Дата11 июля 2025
СохранностьUNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе Numismatica Italia - 16 февраля 2024
ПродавецNumismatica Italia
Дата16 февраля 2024
СохранностьMS68 PCGS
Цена
******
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе Coins NB - 11 марта 2023
ПродавецCoins NB
Дата11 марта 2023
СохранностьPF67 PCGS
Цена
******
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе Coins NB - 15 октября 2022
ПродавецCoins NB
Дата15 октября 2022
СохранностьPF69 NGC
Цена
******
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе Karamitsos - 20 марта 2022
ПродавецKaramitsos
Дата20 марта 2022
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе Heritage - 13 февраля 2022
ПродавецHeritage
Дата13 февраля 2022
СохранностьPF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе Heritage - 13 февраля 2022
ПродавецHeritage
Дата13 февраля 2022
СохранностьPF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 7 ноября 2021
ПродавецNumisbalt
Дата7 ноября 2021
СохранностьPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе Karamitsos - 12 сентября 2021
ПродавецKaramitsos
Дата12 сентября 2021
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе Katz - 4 октября 2020
ПродавецKatz
Дата4 октября 2020
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе Katz - 12 июля 2020
ПродавецKatz
Дата12 июля 2020
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе Stack's - 26 июня 2020
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе Stack's - 26 июня 2020
ПродавецStack's
Дата26 июня 2020
СохранностьMS68 PCGS
Цена
******
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе Katz - 29 декабря 2019
ПродавецKatz
Дата29 декабря 2019
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе Katz - 4 июля 2019
ПродавецKatz
Дата4 июля 2019
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе Katz - 28 апреля 2019
ПродавецKatz
Дата28 апреля 2019
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе Katz - 24 марта 2019
ПродавецKatz
Дата24 марта 2019
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 1 рубль 1985 "40 лет Победы" на аукционе Katz - 17 февраля 2019
ПродавецKatz
Дата17 февраля 2019
СохранностьPROOF
Цена
******
Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1985 года "40 лет Победы"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1985 года "40 лет Победы" составляет 15 USD для регулярного чекана и 25 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1985 года "40 лет Победы"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1985 года "40 лет Победы" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1985 года "40 лет Победы"?

Для продажи 1 рубль 1985 года "40 лет Победы" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
