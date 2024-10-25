flag
1 рубль 1991 года "Олимпиада - 1992. Бег" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1991 года "Олимпиада - 1992. Бег" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1991 года "Олимпиада - 1992. Бег" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1991
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
Средняя цена (PROOF):30 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1991 года "Олимпиада - 1992. Бег" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1991 года "Олимпиада - 1992. Бег". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2935 проданному на аукционе Katz Auction за 45 EUR. Торги состоялись 25 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1991 "Олимпиада - 1992. Бег" на аукционе WCN - 5 июня 2025
ПродавецWCN
Дата5 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1991 "Олимпиада - 1992. Бег" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
Россия 1 рубль 1991 "Олимпиада - 1992. Бег" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Россия 1 рубль 1991 "Олимпиада - 1992. Бег" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Россия 1 рубль 1991 "Олимпиада - 1992. Бег" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******

Россия 1 рубль 1991 "Олимпиада - 1992. Бег" на аукционе Katz - 29 июня 2023
ПродавецKatz
Дата29 июня 2023
СохранностьPROOF
Цена
******

Россия 1 рубль 1991 "Олимпиада - 1992. Бег" на аукционе Katz - 23 марта 2023
ПродавецKatz
Дата23 марта 2023
СохранностьPROOF
Цена
******

Россия 1 рубль 1991 "Олимпиада - 1992. Бег" на аукционе Katz - 12 февраля 2023
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2023
СохранностьPROOF
Цена
******

Россия 1 рубль 1991 "Олимпиада - 1992. Бег" на аукционе Numisbalt - 19 сентября 2021
ПродавецNumisbalt
Дата19 сентября 2021
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO
Цена
******

Россия 1 рубль 1991 "Олимпиада - 1992. Бег" на аукционе Numisbalt - 3 июля 2021
ПродавецNumisbalt
Дата3 июля 2021
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******


Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1991 года "Олимпиада - 1992. Бег"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1991 года "Олимпиада - 1992. Бег" составляет 30 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1991 года "Олимпиада - 1992. Бег"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1991 года "Олимпиада - 1992. Бег" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1991 года "Олимпиада - 1992. Бег"?

Для продажи 1 рубль 1991 года "Олимпиада - 1992. Бег" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

