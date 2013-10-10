flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1985 года "А.С. Пушкин" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1985 года "А.С. Пушкин" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1985 года "А.С. Пушкин" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1985
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
Средняя цена (PROOF):1100 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1985 года "А.С. Пушкин" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1985 года "А.С. Пушкин". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 7359 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1985 "А.С. Пушкин" на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьPROOF
Цена
344 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Россия 1 рубль 1985 "А.С. Пушкин" на аукционе Heritage - 25 февраля 2024
ПродавецHeritage
Дата25 февраля 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Россия 1 рубль 1985 "А.С. Пушкин" на аукционе Höhn - 23 июля 2022
ПродавецHöhn
Дата23 июля 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1985 "А.С. Пушкин" на аукционе Höhn - 4 сентября 2021
ПродавецHöhn
Дата4 сентября 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1985 "А.С. Пушкин" на аукционе Höhn - 29 мая 2021
ПродавецHöhn
Дата29 мая 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1985 "А.С. Пушкин" на аукционе New York Sale - 10 января 2019
ПродавецNew York Sale
Дата10 января 2019
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 1 рубль 1985 "А.С. Пушкин" на аукционе New York Sale - 12 января 2017
ПродавецNew York Sale
Дата12 января 2017
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 1 рубль 1985 "А.С. Пушкин" на аукционе Künker - 17 марта 2016
ПродавецKünker
Дата17 марта 2016
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1985 "А.С. Пушкин" на аукционе Künker - 11 октября 2013
ПродавецKünker
Дата11 октября 2013
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1985 "А.С. Пушкин" на аукционе Rauch - 12 мая 2010
ПродавецRauch
Дата12 мая 2010
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1985 года "А.С. Пушкин"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1985 года "А.С. Пушкин" составляет 1100 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1985 года "А.С. Пушкин"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1985 года "А.С. Пушкин" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1985 года "А.С. Пушкин"?

Для продажи 1 рубль 1985 года "А.С. Пушкин" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет РоссииКаталог монет РСФСР и СССРМонеты России 1985 годаВсе российские монетыроссийские медно-никелевые монетыроссийские монеты номиналом 1 рубльНумизматические аукционы