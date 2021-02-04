flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1991 года "Сергей Прокофьев" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1991 года "Сергей Прокофьев" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1991 года "Сергей Прокофьев" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1991
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:6 USD
Средняя цена (PROOF):10 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1991 года "Сергей Прокофьев" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (49)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1991 года "Сергей Прокофьев". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2333 проданному на аукционе Numisbalt за 50 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1991 "Сергей Прокофьев" на аукционе Istra Numizmatika - 1 июня 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата1 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
ПродавецIstra Numizmatika
Дата1 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1991 "Сергей Прокофьев" на аукционе Karamitsos - 22 сентября 2024
ПродавецKaramitsos
Дата22 сентября 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Россия 1 рубль 1991 "Сергей Прокофьев" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1991 "Сергей Прокофьев" на аукционе Russiancoin - 7 марта 2024
ПродавецRussiancoin
Дата7 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1991 "Сергей Прокофьев" на аукционе Russiancoin - 22 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата22 февраля 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1991 "Сергей Прокофьев" на аукционе Russiancoin - 23 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата23 ноября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1991 "Сергей Прокофьев" на аукционе Numismatica Ferrarese - 24 сентября 2023
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата24 сентября 2023
СохранностьUNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Россия 1 рубль 1991 "Сергей Прокофьев" на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1991 "Сергей Прокофьев" на аукционе Russiancoin - 30 марта 2023
ПродавецRussiancoin
Дата30 марта 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1991 "Сергей Прокофьев" на аукционе Russiancoin - 16 марта 2023
ПродавецRussiancoin
Дата16 марта 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1991 "Сергей Прокофьев" на аукционе Russiancoin - 2 марта 2023
ПродавецRussiancoin
Дата2 марта 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1991 "Сергей Прокофьев" на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1991 "Сергей Прокофьев" на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1991 "Сергей Прокофьев" на аукционе Russiancoin - 13 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 октября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1991 "Сергей Прокофьев" на аукционе Russiancoin - 4 августа 2022
ПродавецRussiancoin
Дата4 августа 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1991 "Сергей Прокофьев" на аукционе Russiancoin - 14 апреля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата14 апреля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1991 "Сергей Прокофьев" на аукционе Karamitsos - 20 марта 2022
ПродавецKaramitsos
Дата20 марта 2022
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1991 "Сергей Прокофьев" на аукционе Russiancoin - 14 октября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата14 октября 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1991 "Сергей Прокофьев" на аукционе Russiancoin - 30 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата30 сентября 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1991 "Сергей Прокофьев" на аукционе Karamitsos - 12 сентября 2021
ПродавецKaramitsos
Дата12 сентября 2021
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1991 "Сергей Прокофьев" на аукционе Russiancoin - 2 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата2 сентября 2021
СохранностьPROOF
Цена

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1991 года "Сергей Прокофьев"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1991 года "Сергей Прокофьев" составляет 6 USD для регулярного чекана и 10 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1991 года "Сергей Прокофьев"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1991 года "Сергей Прокофьев" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1991 года "Сергей Прокофьев"?

Для продажи 1 рубль 1991 года "Сергей Прокофьев" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
