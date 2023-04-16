flag
1 рубль 1977 года "60 лет Октябрьской революции" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1977 года "60 лет Октябрьской революции" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1977 года "60 лет Октябрьской революции" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1977
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:15 USD
Средняя цена (PROOF):85 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1977 года "60 лет Октябрьской революции" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1977 года "60 лет Октябрьской революции". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1927 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 650 PLN. Торги состоялись 16 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьPF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Istra Numizmatika - 1 июня 2025
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Istra Numizmatika - 1 июня 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата1 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF67 CAMEO NGC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Russiancoin - 22 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата22 февраля 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Russiancoin - 12 октября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата12 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Katz - 29 июня 2023
ПродавецKatz
Дата29 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Numimarket - 18 апреля 2023
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Numimarket - 18 апреля 2023
ПродавецNumimarket
Дата18 апреля 2023
СохранностьPF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Coins NB - 11 марта 2023
ПродавецCoins NB
Дата11 марта 2023
СохранностьPF66 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Numismatica Ferrarese - 8 января 2023
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата8 января 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Russiancoin - 22 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата22 декабря 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Karamitsos - 20 марта 2022
ПродавецKaramitsos
Дата20 марта 2022
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Russiancoin - 24 февраля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 февраля 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Numismatica Ferrarese - 20 февраля 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата20 февраля 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Coins.ee - 1 ноября 2021
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Coins.ee - 1 ноября 2021
ПродавецCoins.ee
Дата1 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Karamitsos - 12 сентября 2021
ПродавецKaramitsos
Дата12 сентября 2021
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Coins.ee - 12 июля 2021
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Coins.ee - 12 июля 2021
ПродавецCoins.ee
Дата12 июля 2021
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Russiancoin - 1 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата1 июля 2021
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Russiancoin - 29 октября 2020
ПродавецRussiancoin
Дата29 октября 2020
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Russiancoin - 11 июня 2020
ПродавецRussiancoin
Дата11 июня 2020
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "60 лет Октябрьской революции" на аукционе Russiancoin - 6 февраля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата6 февраля 2020
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1977 года "60 лет Октябрьской революции"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1977 года "60 лет Октябрьской революции" составляет 15 USD для регулярного чекана и 85 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1977 года "60 лет Октябрьской революции"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1977 года "60 лет Октябрьской революции" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1977 года "60 лет Октябрьской революции"?

Для продажи 1 рубль 1977 года "60 лет Октябрьской революции" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

