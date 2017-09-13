flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1975 года ЛМД "30 лет Победы" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1975 года ЛМД "30 лет Победы" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1975 года ЛМД "30 лет Победы" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1975
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:35 USD
Средняя цена (PROOF):90 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1975 года ЛМД "30 лет Победы" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1975 года "30 лет Победы" со знаком ЛМД. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Russiancoin за 13000 RUB. Торги состоялись 13 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьPF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
ПродавецCoins.ee
Дата15 июня 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Coins.ee - 4 мая 2025
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Coins.ee - 4 мая 2025
ПродавецCoins.ee
Дата4 мая 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 13 апреля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 апреля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 9 февраля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 февраля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 6 октября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата6 октября 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 1 сентября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата1 сентября 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 7 июля 2024
ПродавецNumisbalt
Дата7 июля 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 7 апреля 2024
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 7 апреля 2024
ПродавецNumisbalt
Дата7 апреля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 10 марта 2024
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 10 марта 2024
ПродавецNumisbalt
Дата10 марта 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 10 декабря 2023
ПродавецNumisbalt
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 1 октября 2023
ПродавецNumisbalt
Дата1 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Katz - 29 июня 2023
ПродавецKatz
Дата29 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 2 апреля 2023
ПродавецNumisbalt
Дата2 апреля 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 2 апреля 2023
ПродавецNumisbalt
Дата2 апреля 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Coins NB - 11 марта 2023
ПродавецCoins NB
Дата11 марта 2023
СохранностьPF67 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Coins NB - 15 октября 2022
ПродавецCoins NB
Дата15 октября 2022
СохранностьPF66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 12 июня 2022
ПродавецNumisbalt
Дата12 июня 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 9 апреля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата9 апреля 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1975 ЛМД "30 лет Победы" на аукционе Numisbalt - 13 февраля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата13 февраля 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1975 года ЛМД "30 лет Победы"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1975 года "30 лет Победы" с буквами ЛМД составляет 35 USD для регулярного чекана и 90 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1975 года "30 лет Победы" с буквами ЛМД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1975 года "30 лет Победы" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1975 года "30 лет Победы" со знаком ЛМД?

Для продажи 1 рубль 1975 года ЛМД "30 лет Победы" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет РоссииКаталог монет РСФСР и СССРМонеты России 1975 годаВсе российские монетыроссийские медно-никелевые монетыроссийские монеты номиналом 1 рубльНумизматические аукционы